Partier savner retningslinjer i genåbningsforhandlinger

Men det er svære forhandlinger, da udviklingen i smittetrykket og situationen omkring coronavirus kan ændre baggrunden på et splitsekund. Og samtidig er rammerne for forhandlingerne ikke på plads.

Både Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl og De Konservatives formand Søren Pape Poulsen efterlyser konkrete oplysninger fra regeringen:

- Vi er nødt at vide, hvad regeringen tænker, og hvad pejlemærkerne er. Hvor meget smitte må der være? Hvor stor belastning? Det kan vi ikke lave aftaler uden at vide, siger formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen.

Kristian Thulesen Dahl efterlyser, at regeringen samtidig fremlægger beregninger over effekten af de enkelte tiltag på smittetryk og økonomi. Dem bør borgerne også kunne se, mener DF-formanden.

Tidligere på ugen kom det frem, at smittetrykket i Danmark er steget til 0,9. Altså at en smittet person med coronavirus smitter i gennemsnit 0,9 andre. Nu skal partierne diskutere den kommende åbning.

Men de har ikke beregninger for, hvordan forskellige scenarier kan påvirke smittetrykket og har ikke fået en melding om, hvad et acceptabel smittetryk er.

Og dermed kender de ikke det, der kan beskrives som corona-råderummet.

- Jeg mener, at det er en umulig opgave, vi tager på os, hvis ikke vi er enige om, hvad det er for et sæt af pejlemærker, vi skyder efter. Man kan jo ikke prioritere i et tomrum, siger politisk leder for De Radikale Morten Østergaard.

Partierne er blevet lovet beregninger for, hvordan man forventer forskellige åbningsscenarier vil påvirke smittetrykket. Og før de ligger, er det svært at lave en prioriteret liste, fortæller Pape, ud over hovedtræk.

- Vores tilgang er mest mulig jobskabelse og erhvervsaktivitet for mindst mulig smitte. Men lige nu kan vi ikke sige noget, for vi har ingen beregninger. Dem er vi blevet lovet, så dem regner vi med at få, siger Søren Pape Poulsen.

Hos SF vil formand Pia Olsen Dyhr have fokus på, at de ældre kan få besøg, og at de ældste skoleelever kan komme tilbage i skole.

Og så er hun åben over for at åbne for udeservering og storcentre, hvilket Jyllands-Posten og Politiken berettede som regeringens prioritet torsdag.

- Men vi skal holde nøje øje med smittetrykket, som skal være under kontrol, siger hun.

Hos De Radikale håber Morten Østergaard, at man anerkender, at danskerne over en bred kam har været gode til at efterleve de sundhedsfaglige råd.

- Det kan ikke nytte noget, at uanset om det er virksomhedsejere, unge eller gamle, så bliver de mødt med en massiv mistillid og en frygt for, at alle tager hovedet under armen, siger han.