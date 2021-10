Partier om hjemløseudspil: Regeringen skal gøre mere

SF og Dansk Folkeparti efterlyser bedre initiativer, efter at regeringen har præsenteret udspil for hjemløse.

Regeringens udspil, der skal nedbringe antallet af hjemløse, er ikke nok til at sikre netop det.

Det er meldingen fra flere partier i Folketinget.

- Hjemløseudspillet mangler i den grad forebyggende tiltag, så man netop ikke ender i hjemløshed, siger socialordfører Karina Adsbøl (DF) i en skriftlig kommentar.

- Man bør give anbragte børn og unge ret til obligatorisk efterværn, en individuelt sammenhængende indsats på tværs af sektorerne, så man hjælper dem godt på vej i voksenlivet, siger hun.

Ved den seneste optælling i 2019 blev antallet af hjemløse i Danmark opgjort til knap 6500 mennesker.

Regeringen vil udbrede modellen housing first. Den indebærer, at en hjemløs først bliver tilbudt en bolig, hvorefter man går i gang med at hjælpe vedkommende med for eksempel psykiske problemer.

Med boligudspillet "Tættere på II", som blev præsenteret tidligere i oktober, vil regeringen skaffe 2900 flere billige boliger. De skal findes blandt både nybyggede boliger og allerede eksisterende boliger.

Desuden vil regeringen indgå en aftale med kommunerne om, at de skal udnytte deres anvisningsret til almene familieboliger bedre.

Regeringen vil i perioden 2022-2023 bruge 100 millioner kroner til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1200 eksisterende almene boliger til 3500 kroner om måneden.

Regeringen foreslår desuden at afsætte 680 millioner kroner til og med 2026 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3500 kroner om måneden for op til 1700 nye almene boliger.

SF anerkender, at housing first-strategien er vigtig, men partiet vil have flere penge på bordet til indsatsen.

- Det er fint, at regeringen vil prioritere billige boliger til hjemløse, men det er bare ikke nok. Hvis de fedter med den sociale indsats, kommer vi desværre aldrig i mål, siger socialordfører Trine Torp (SF) i en skriftlig kommentar.

- Det er ikke godt nok at gøre noget. Vi skal gøre nok. Jeg synes, det er dybt urimeligt, at folk lever på gaden i et så rigt land som Danmark.

- Lad os nu få lavet en ambitiøs plan, som både hjælper mennesker i hjemløshed med et sted at bo og med alle de sociale og psykiske problemer, de ikke kan løse alene, siger hun.