Partier om afghanske tolke: De truede skal have hurtig hjælp

Og her kommer Venstre med en klar opfordring: De partier, som har bragt danske styrker ind i Afghanistan, har et fælles ansvar for hurtigst muligt at løse opgaven.

Mandag skal regeringen mødes med Folketingets partier og drøfte, hvad der skal gøres for de afghanere, som har hjulpet de danske styrker under krigen.

Det mener Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt.

- Venstre er klar til hurtigst muligt at indgå en aftale med regeringen om, hvad der skal gøres for de lokale medarbejdere og tolke, der har hjulpet danske styrker under krigen, siger han.

Det budskab er politisk ordfører for SF Karsten Hønge enig i.

- Vi må lade tvivlen komme de mennesker til gode, som er i fare for at miste deres liv. Det kan ikke nytte, vi sidder og fedtspiller.

- For i mellemtiden risikerer vi, at Taliban får fat i mennesker, som hjalp Danmark, da vi havde brug for det, siger han.

De Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth, vil også gerne hjælpe afghanere, der har hjulpet Danmark.

- Vi går ind til forhandlingerne med krav om, at alle, som har hjulpet Danmark og er truet, fordi de har hjulpet Danmark, skal have hjælp.

- Og det er ikke i orden, at sagsbehandlingen trækker ud, fordi regeringen har været så langsom, siger han.

Da regeringen torsdag fremrykkede drøftelserne, meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at regeringen også er klar til at hjælpe.

- Regeringen har sagt fra start, at vi ikke lader nogen i stikken, og det står vi selvfølgelig ved, sagde han i en pressemeddelelse.

Retsordfører fra Dansk Folkeparti Peter Skaarup skrev fredag på Facebook, at DF gerne vil hjælpe afghanere, der har hjulpet Danmark.

Men det skal foregå i Afghanistan og nærområderne - ikke i Danmark.

Hos Venstre ser man gerne, at der kommer en aftale på plads til mødet mellem regeringen og Folketingets partier mandag.

Og partiet mener, at hjælpen til afghanerne skal bero sig på en individuel sagsbehandling. Men partiet åbner op for at evakuere til Danmark, hvis deres liv er truet.

- Sikkerhedssituationen er forskellig fra, om det er en håndværker, der har været få timer på ambassaden, eller om det er en fra den forreste kamplinje, siger Lars Christian Lilholt.

Partiet har ikke taget stilling til, i hvilket omfang hjælpen skal gives, og om de berørtes familier også skal ydes hjælp.