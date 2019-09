Når multinationale selskaber kan flytte på overskuddet for at betale mindst muligt i skat, går blandt andet Danmark glip af milliarder. Alene i 2016 gik Danmark glip af 6,9 milliarder i selskabsskat, viser nyt studie. (Arkivfoto).

Partier ønsker EU-løsning på sivende skattemilliarder

Når multinationale selskaber sender overskud ud af Danmark for at slippe billigere i skat, går 84 procent af beløbet til andre EU-lande. Alene i 2016 flød 6,9 milliarder kroner i selskabsskat fra Danmark til udlandet.

Det viser et studie fra Københavns Universitet og Berkeley University i Californien i USA. Det skriver Politiken.

Multinationale selskaber kan flytte rundt på overskuddet, så de betaler mindst muligt i skat. Lande som Irland, Holland og Luxembourg har, hvad en forsker studiet bag kalder kattelemme, som selskaberne benytter til at kanalisere pengene videre.

Dermed undgår pengene at blive beskattet i EU.

- Uden dem ville det ikke kunne betale sig at føre overskud fra Danmark til for eksempel Bermuda, fordi Danmark ville kræve skat af pengene. Men kattelemmene gør os forsvarsløse, siger forsker Ludvig Wier, postdoc på Berkeley University til Politiken.

Skatteminister Morten Bødskov (S) ser det som den bedste løsning, hvis der i EU bliver lagt en fælles bund under selskabsskatten.

- Der er ikke nogen nemme løsninger, og det kræver enighed i Bruxelles. Men det er helt nødvendigt, at vi finder fælles fodslag i EU for at undgå, at finansieringen til det europæiske velfærdssamfund smuldrer, siger han til Politiken.

Den melding bakker Kathrine Olldag, skatteordfører i De Radikale, op om. Der er intet at gøre fra dansk side alene for at få de multinationale selskaber til at betale de mange milliarder, mener hun.

- Det er et europæisk issue (problem, red.), som der skal kæmpes for i EU. Vi får intet ud af at gå enegang. Det er et langt stykke hen ad vejen et tab, vi må tage, mens vi leder efter måder at modernisere vores skattesystem, så det passer til det 21. århundrede, siger hun til Ritzau.

Også SF's skatteordfører, Carl Valentin, mener, at EU skal indover problemet, før der kan findes en varig løsning.

Indtil da ser han flere ting, som man fra dansk side kan gøre.

- Vi kan gå foran ved at kigge på straffene for økonomisk kriminalitet, sikre Skattestyrelsen kraftigere våben i kampen mod skattely og sætte flere penge af til at holde af med, hvilke skattefiduser bliver brugt, siger han til Ritzau.