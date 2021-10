Partier kræver svar om mindreårige ægtefæller og flerkoneri

Først blev det præciseret i aftalen om midlertidigt ophold, at den ikke gjaldt dem. Så kunne det ifølge et udkast godt være tilfældet - men nu gælder den alligevel ikke dem.

Det foreløbige punktum i sagen blev sat af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sent torsdag aften. Han vil fremsætte et lovforslag, hvor gruppen ikke kan få midlertidigt ophold i Danmark efter særloven.

Venstres Morten Dahlin, der er medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget, vil dog se lovforslaget trykt på papir, før han er tilfreds.

- Regeringen har truffet så mange underlige beslutninger og lavet så mange kovendinger i denne her sag, at vi skal se et lovforslag på tryk, før vi er tilfredse, siger han.

11. august blev et flertal i Folketinget enig om evakuering af afghanere, der har arbejdet for Danmark i landet. De kan få midlertidigt ophold i Danmark i to år.

Det blev dog understreget, at det ikke gjaldt mindreårige ægtefæller og eventuelle ekstra koner. Men det var ikke tilfældet i udkastet til særloven.

Her kunne Jyllands-Posten torsdag aften fortælle, at der blev lagt op til, at gruppen godt kunne få midlertidigt ophold. Men nu siger Tesfaye altså, at lovforslaget ændres.

Udviklingen i sagen får Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth, til at undre sig. Han kalder det "en stor rodebutik".

- Det får mig til at stille spørgsmålet: Har de fløjet folk hertil med flere eller mindreårige koner? Det svar har jeg ikke fået endnu.

- Regeringen havde vel ikke lavet lovteksten, hvor de lægger op til give opholdstilladelse til dem, hvis ikke det var tilfældet.

- Det har jeg skrevet til Mattias Tesfaye om senest torsdag. Og jeg har stadig ikke fået et svar, siger han.

Der blev evakueret knap 1000 personer fra landet til Danmark. Indtil videre har der ikke været folk, der falder under gruppen, oplyser ministeriet.

I gruppen er der to kvinder, der har været gift med den samme mand. Han er nu død. Men ifølge Jyllands-Posten er der ikke et endeligt overblik endnu.

Spørgsmål: Så du tror, at nogen i gruppen er evakueret til landet?

- For at være ærlig, så aner jeg det ikke. Men regeringen laver nok ikke den lovtekst, hvis ikke de har en formodning om, det er tilfældet, siger Markus Knuth.

- Det er over en måned siden, vi fløj folk hertil fra Afghanistan, så de burde have vished over det nu, mener han.