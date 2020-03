Partier kræver større indsigt i økonomiske konsekvenser af coronatiltag

Avisen har talt med en række økonomer. De mener, at der nu er behov for at se på omkostningerne ved at lukke Danmark delvist ned grundet coronaudbruddet.

Blandt andre overvismand Carl-Johan Dalgaard, som er formand for Det Økonomiske Råd og professor i økonomi ved Københavns Universitet, mener, at der er behov for at beregne omkostningerne af coronakrisen.

- Det er vigtigt, at vi begynder at evaluere på, hvad omkostningerne ved de forskellige tiltag rent faktisk er, så det politiske beslutningsgrundlag er så godt som muligt, siger han til Politiken.

Kommer det på plads, kan politikerne bedre træffe beslutninger om corona-tiltagene. Både ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv og i forhold til de økonomiske konsekvenser, mener Carl-Johan Dalgaard.

Tidligere overvismand Michael Svarer, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og med i tænketanken Kraka, er enig.

De Radikales politiske ordfører, Sofie Carsten Nielsen, er på linje med økonomerne.

- Vi er nødt til også at gøre os overvejelserne om, hvor længe vi kan holde til det her, siger hun til avisen.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, kræver ligeledes klarere svar fra regeringen.

- Det vil være naturligt, at regeringen snart fremlægger en plan for, hvordan nedlukningen af samfundet på et tidspunkt skal rulles tilbage på en måde, hvor hensynet til danskernes sundhed og aktivitet i samfundet går hånd i hånd, siger Løhde til Politiken.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, mener, at det først og fremmest handler om at redde menneskeliv.

Finansminister Nicolai Wammen (S) gentager i en skriftlig kommentar til avisen sit budskab om, at regeringen er parat til at gøre, hvad end det kræver for at håndtere coronakrisen og konsekvenserne af den.