Partier kræver besked til efterladte ved dødsfald

Ingen myndighed har i dag det endelige ansvar for at finde pårørende og underrette dem, når en person afgår ved døden.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Jeg synes, det er uværdigt, at vi kan risikere at komme herfra, uden at vores pårørende får mulighed for at tage sig af vores begravelse, siger SF's sundheds- og ældreordfører, Kirsten Normann Andersen til Ritzau.

Reaktionen kommer, efter at TV2 Østjylland søndag berettede om Jes Andersen, hvis brødre først fik besked om hans død efter to måneder, da han for længst var blevet bisat.

Kirsten Normann Andersen mener, at den nærmeste familie skal orienteres af eksempelvis politiet, hvis en person dør uden sine pårørende omkring sig.

Det er ikke nødvendigt at iværksætte en større eftersøgning. Som udgangspunkt vil det være tilstrækkeligt at kontakte én nær pårørende.

- I situationer, hvor der ikke umiddelbart er kendskab til pårørende, er man nødt til at sørge for at få fat i nogen, der kan videreformidle informationen om, at en nærtstående er gået bort.

- Det vigtige for mig er, at der er nogen, der bliver orienteret og kan tage stilling til, hvad der videre skal ske, siger hun.

Hvis ikke justitsministeren selv tager initiativ til at ændre lovgivningen på området, vil SF stille et beslutningsforslag.

Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti støtter SF's initiativ om, at pårørende altid skal underrettes, hvis et familiemedlem går bort.

- Det er det fornuftige at gøre. For det er jo en fuldstændig forfærdelig situation at måtte læse i en dødsannonce eller lignende, at ens pårørende er død, siger retsordfører for Enhedslisten Rosa Lund til TV2 Østjylland.

Retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup mener, at justitsministeren skal "komme i omdrejninger".

- Vi kan kun bakke op om et beslutningsforslag, siger han til TV2 Østjylland.

Ingen af de øvrige folketingspartier er afvisende over for at lovgive på området og dermed give pårørende krav på at få besked ved dødsfald.