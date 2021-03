Partier indkaldt til forhandling om genåbning torsdag

Næste skridt i forhandlingerne om en langsigtet plan for genåbning af Danmark bliver torsdag, hvor partilederne ifølge TV2's oplysninger er indkaldt til forhandlinger med statsminister Mette Frederiksen.

Enhedslistens politisk ordfører, Mai Villadsen, bekræfter over for Ritzau, at der er forhandlinger torsdag.

Dermed fortsætter det forhandlingsforløb, der blev sat i gang i slutningen af sidste uge, og som skal munde ud i en aftale senest 23. marts.

Aftalen skal vise borgerne, hvordan de forskellige skridt i genåbningen vil blive placeret i forhold til hinanden.

Siden forhandlingerne startede fredag i sidste uge, har partierne mødtes med statsministeren enkeltvis.

Tempoet i de møder har fået flere partier i oppositionen til at bede regeringen om at øge forhandlingstempoet, så en aftale kan indgås hurtigere.

Forud for torsdagens forhandlinger er Statens Serum Institut blevet bedt om at regne på, hvad de forventede effekter af de forskellige genåbningselementer vil være på smittespredningen.

De beregninger forventes altså at være klar til næste møde mellem statsministeren og partierne.