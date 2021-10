Partier forsømmer kvindelige spidskandidater

Men hun skiller sig også ud ved at være en af få kvindelige borgmestre.

Kun i 14 af de 98 kommuner var det en kvinde, der efter kommunalvalget i 2017 kunne sætte sig i borgmesterstolen.

Den skæve balance vil fortsætte stort set uændret efter kommunalvalget 16. november, viser en prognose fra Institut for Menneskerettigheder.

Holder den stik, vil antallet stige med to, så det i 16 kommuner bliver en kvinde, der ringer byrådsmøderne ind.

- Til trods for, at vi lever i en tid, hvor der er mere fokus på ligestilling end nogensinde før, så går det meget langsomt, siger Morten Emmerik Wøldike, der er sociolog og leder af instituttets arbejde med kønsligestilling.

På Syddansk Universitet peger kommunalforsker og professor Ulrik Kjær på, at uligheden ikke skyldes modstand fra vælgerne.

De vil ligeså gerne stemme på en kvinde som en mand.

- Men det kræver, at de lokale partiorganisationer sørger for, at kvinderne kommer øverst på stemmesedlen. Det er spidskandidaten, som der føres valgkamp for, og det er spidskandidaten, der bliver borgmester.

Men her kniber det. En optælling foretaget i september af Institut for Menneskerettigheder viser, at der i 73 af landets kommuner er mindre end 40 procent kvinder blandt spidskandidaterne til valget 16. november.

I enkelte kommuner er der slet ingen kvindelige spidskandidater.

- Det er Socialdemokratiet, Venstre og Konservative, der sidder på næsten alle borgmesterposter, så det er de partier, der sidder med nøglen til en forandring, siger Ulrik Kjær.

I Frederikshavn mener borgmester Birgit Stenbak Hansen, at der kan gå omkring 20 år, før der er noget, der minder om ligestilling i kommunalpolitik.

Alligevel er hun optimistisk, fordi kvindelige politiske ledere vinder frem i regionerne og på Christiansborg. Hun peger på, at det er Ulla Astman (S), der sidder for bordenden i Region Nordjylland, og at statsministeren hedder Mette Frederiksen (S).

- Da jeg blev byrådsmedlem for 12 år siden og deltog i mit første gruppemøde, udbrød en mand i gruppen "Nu har vi en til at lave kaffe". Det tror jeg ikke, vil ske i dag.

I Stevns Kommune blev Anette Mortensen (V) borgmester i 2017. Når så få andre kvinder kommer så langt, mener hun, at det især skyldes manglende selvtillid.

- Mænd kaster sig nemmere ud i det og håber, at det går. Kvinder tror mindre på sig selv og sætter flere begrænsninger for sig selv, siger Anette Mortensen.

Selv fik hun modet efter i 2016 at have deltaget i Venstres Talentskole, hvor partimedlemmer trænes i at begå sig i toppolitik.

- Det gav mig et skub. Uden det er jeg ikke sikker på, at jeg havde stillet op.

Men når kvinder holder sig tilbage, spiller det også ind, at kommunalpolitik er tidskrævende, og det skal man være indstillet på, siger Birgit Stenbak Hansen.

- Det nytter ikke at sige, at man er nødt til at gå fra et møde for at nå hjem for at lave aftensmad. Vil man tages alvorligt, så skal man være med hele vejen og ikke trække kønskortet.

Det kan andre dog godt finde på, er Anette Mortensens erfaring.

Det sker, at hun bliver spurgt, hvordan hun klarer at være borgmester og mor til to på samme tid.

Nogen kan også spørge, om hun ikke synes, at det er synd for børnene, at hun har travlt med politik.

- Jeg vil ikke sige, at det generer mig at blive spurgt. Men jeg bider da mærke i spørgsmålet.