Partier er enige om genåbningens fase 2

Hele den professionelle idræt får lov at åbne straks, hvis det sker uden tilskuere

Den største del af genåbningen kommer dog til at ske fra mandag den 18. maj. Her kan restauranter og caféer servere, hvis de lever op til nærmere retningslinjer om blandt andet åbningstid og fysisk afstand.

Også 6.-10. klasserne kan komme i gang fra 18. maj

- Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud, fremgår det af aftalen.

Fra mandag den 18. maj bliver det også igen muligt at låne og aflevere bøger på bibliotekerne.

Hvis bøgerne ikke trækker, så bliver det også muligt at gå i kirke fra 18. maj, når kirker og trossamfund har aftalt i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt.

En af de store sejre for De Radikale og SF har været, at efterskolerne også får lov at åbne i fase to. Det sker fra 18. maj.

- Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af Covid-19-positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes, fremgår det af aftalen.