Partier efterlyser flere hænder på landets plejehjem

Der er behov for et mere ensartet serviceniveau på landets plejehjem, lyder det fra både røde og blå partier.

Det er uholdbart, at der er store forskelle på antallet af hænder på plejehjemmene i landets 98 kommuner.

Det er meldingen fra flere partier på Christiansborg, efter at en ny undersøgelse har dokumenteret store forskelle i normeringerne.

- Hovedreglen er, at ældre på plejehjem i dag har et stort plejebehov, og det kræver mere personale, siger SF's ældreordfører Kirsten Normann Andersen.

Den nye undersøgelse fra forsknings- og analysecentret Vive viser eksempelvis, at antallet af beboere per medarbejder i nattevagt svinger fra 8 til 41.

Det får Ældre Sagen og fagforbundet FOA til at kræve nationale standarder for landets plejehjem.

SF's ældreordfører ser gerne flere ressourcer til ældreområdet i kommunerne.

Men vejen frem er ifølge partiet ikke generelle minimumsnormeringer, som nu er på vej på børneområdet.

- Jeg synes ikke, man kan sammenligne børn og ældre direkte.

- Men jeg synes godt, man kunne stille krav om, at der som minimum er to medarbejdere i nattevagt, fordi der så hurtigt opstår kritiske situationer.

Enhedslistens ældreordfører, Peder Hvelplund, er enig.

- Det er ikke rimeligt, at der er så store forskelle, alt efter hvilken kommune man bor i.

- Så det handler om samlet set at tilføre midler, så alle kommuner kan levere en værdig og anstændig ældrepleje, siger han.

Ligesom SF vil Enhedslisten også kræve, at der som minimum er to på vagt på en nattevagt.

Hos Venstre deler ældre- og psykiatriordfører Jane Heitmann opfattelsen af, at store forskelle i normeringerne er uholdbare.

- Man må konstatere, at det i dag er et postnummerlotteri i forhold til, hvilken pleje og omsorg man bliver tilbudt, siger hun.

Jane Heitmann mener, at området skal løftes med ekstra penge, som blandt andet skal tilføres kommunerne i en ny udligningsordning.

Her går partiet ind for at tilføre ordningen 1,5 milliarder kroner ekstra under de igangværende forhandlinger.

Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, er enig i, at en ny udligningsordning skal skrues sammen, så der sikres flere hænder på ældreområdet.

Hos regeringspartiet Socialdemokratiet konstaterer ældreordfører Birgitte Vind i en skriftlig kommentar, at der er "store forskelle på kvaliteten af den ældrepleje, borgerne oplever på tværs af landet".

Hun henviser til, at regeringen har tilført ekstra midler til kommunerne i den seneste kommuneaftale. Desuden forhandles der om en ny udligningsreform, der skal give "alle kommuner gode rammer for at levere en ordentlig ældrepleje".