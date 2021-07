Partier afviser coronarestriktioner for ikkevaccinerede

Senest har en af de ledende rådgivere for den tyske forbundskansler, Angela Merkel, oplyst, at dem, der ikke er vaccinerede, blandt andet kan blive forhindret i at tage på bar eller restaurant.

Flere europæiske lande pønser på at blokere for adgangen til forskellige aktiviteter i samfundet for ikkevaccinerede.

Skal man tro en række partier på Christiansborg, skal borgerne i Danmark dog ikke frygte det samme herhjemme.

Enstemmigt lyder det fra Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti, at det ikke kan blive en realitet.

Enhedslistens sundhedsordfører kalder det, der kan beskrives som indirekte vaccinetvang, for en "uacceptabel tilgang".

- Noget af det, der har været succesen ved den danske vaccineudrulning, har netop været, at den har været præget af en høj grad af oplysning og fuldstændig frivillighed.

- Hvis vi begynder at indføre tvangsforanstaltninger på den ene eller anden måde, tror jeg, vi mister mere opbakning, end det kan gavne. Og derudover ligger der jo også et helt grundlæggende frihedsperspektiv. Folk skal have muligheden for at kunne træffe frie valg, siger Peder Hvelplund.

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, mener, at test er et godt alternativ.

- Vi kommer aldrig til at gøre vacciner til en forudsætning for at kunne deltage i samfundet. Vi kan bruge test som et alternativ, og det er ret vigtigt, siger hun.

Hun anerkender, at diskussionen om at udelukke ikkevaccinerede fra aktiviteter i samfundet, også kan komme til Danmark, ligesom det diskuteres i andre europæiske lande.

- Jo, jeg er ikke i tvivl om, at idéen vil opstå.

- Jeg var meget bekymret i starten, da for eksempel Dansk Erhverv begyndte at tale om vaccinepas. Det var jeg svært modstander af, siger hun.

Thorkild Sørensen, der er professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet, anser det også som en urealistisk idé.

- Det tror jeg ikke, at vi kan komme igennem med i Danmark. Samlet set har vi jo klaret os rimelig godt uden at bruge denne form for tvang. Så mit synspunkt ville være, at det har ikke gang på jorden i Danmark.

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) påpeger, at flere personer af den ene eller anden grund ikke kan vaccineres mod covid-19.

Det vil splitte samfundet, hvis man afskærer dem, der ikke får stikket, lyder det.

- Vi har en rigtig flot tilslutning til vaccination i Danmark. Så jeg synes, vi skal være stolte af, vi kan håndtere, at nogle selv vælger det fra, og så lever vi med det, siger hun.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er på ferie, og han har derfor ikke været tilgængelig for en kommentar.