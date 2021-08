Partier: Vi gjorde en forskel i Afghanistan

Det kalder på selvransagelse, lød det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) søndag.

- Det, vi ser nu, kalder på refleksion og selvransagelse hos den internationale koalition, der i knap to årtier har stået bag indsatsen i Afghanistan.

- Jeg tror, at vi alle kan føle den smerte, det er at forlade Afghanistan på den her måde. Vi har lagt en kæmpe indsats i landet. Det påvirker os alle og mest af alt dem, der har betalt den højeste pris.

Han ville ikke udtale sig nærmere om, hvorvidt den danske indsats i landet har været forgæves.

Her og nu gælder det evakueringen af ansatte på ambassaden og de afghanere, man har samarbejdet med, lød det fra udenrigsministeren.

44 danske soldater har mistet livet i Afghanistan - heraf 37 som følge af kamphandlinger.

De døde ikke forgæves, slår Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, fast.

- For mig at se har vi gjort en forskel. Vores soldater har gjort en forskel. Vores tab er ikke forgæves, fordi vi har fået 20 år uden Taliban, vi har fået uddannet en generation af både mænd og kvinder, der er blevet tændt et lys i mørket, selv om det godt nok er svært at få øje på i øjeblikket.

- Det er ikke en krig, vi trækker os sejrrigt ud af. Men jeg mener ikke, at de tab, vi har lidt, har været forgæves, siger Ellemann-Jensen.

Situationen viser ifølge Ellemann-Jensen også, at USA's rolle "som verdens politimand er pakket sammen". Og at Europa må tage et større ansvar selv.

- Det er selvfølgelig et dårligt signal at sende til dem, der ikke ønsker demokrati, ikke ønsker frihed, og som er imod vestlige værdier.

- Det er et vink med en vognstang om, at man skal til at tage større ansvar i Europa. Det skal vi til at gøre, siger han.

Danmarks engagement i Afghanistan kan ikke gøres op som en succes eller en fiasko, lyder det fra De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard.

- Jeg synes ikke, at man kan sige det så enkelt, som at det har været en fiasko. Vi fik stoppet den terrororganisation, som stod bag 9/11, og vi fik givet en generation af afghanere - ikke mindst piger og kvinder - mulighed for en uddannelse. Men man kan bestemt heller ikke sige, at det har været en succes, siger han.

Han mener, at vi må drage en vigtig lære af erfaringerne fra Afghanistan:

- En lære, jeg tænker, vi må tage fra det her, er, at påføre demokrati udefra med militære midler lader sig næsten ikke gøre.

Samme toner slår Søren Espersen, udenrigsordfører i Dansk Folkeparti, an.

- Vi skal lade være med at bilde os ind, at vi kan påtvinge et folk som det afghanske demokrati og frihed. De vil ikke have det. Taliban står stærkt i den afghanske befolkning. De vil have sharialove, siger han.

Men indsatsen fra Danmark og dets allierede har ikke været forgæves, mener ordføreren:

- Vores soldater er ikke døde forgæves. Deres indsats har givetvis betydet, at al-Qaeda har været lammet i forhold til at lave terroraktioner rundt om i verden, fordi de har haft nok at gøre med at forsvare deres territorie.

- Hvis den vestlige verden fremover trues af terrorreder, så må vi bombe dem sønder og sammen fra luften. Men vi skal holde os fra at føre krig på landjorden, siger han.

De ansatte på den danske ambassade i byen er blevet bragt til en lufthavn for at blive fløjet ud, oplyste Udenrigsministeriet tidligere søndag.