Partier: Der skal findes ressourcer til pressede domstole

Et opråb fra landets dommere om, at domstolene er presset af mangel på ressourcer, skal tages meget alvorligt.

- Det er meget sjældent, at landets dommere råber op, som de gør her. Så der er ingen tvivl om, at når de gør det, så er der noget om snakken, siger retsordfører Kristian Hegaard fra De Radikale.

- Hvis ikke vi politikere griber ind, så kan det skade retssikkerheden og svække tilliden til domstolene.

Rapporten fra Dommerforeningen viser, at landets retskredse og landsretter plages af daglige it-nedbrud, svigtende mikrofoner og sorte pc-skærme.

Dommerne har ifølge rapporten overtaget flere og flere administrative opgaver, fordi kontorpersonale og jurister er skåret væk.

Og derudover presses domstolene af en eksplosiv stigning i lange og tunge straffesager, mens sagsbehandlingstiden stiger.

Mikael Sjöberg, der er formand for Den Danske Dommerforening, advarer om, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis ikke domstolene styrkes.

- Rapporten viser, at et ellers velfungerende domstolssystem er ved at knække sammen. Fordi opgaverne vælter ind, og ressourcerne bliver mere og mere knappe, siger Mikael Sjöberg.

SF's retsordfører, Karina Lorentzener, mener ikke, at det ikke rimeligt, at dommerne skal bruge kræfter på at løse it-problemer og sørge for alt det administrative, mens de fører retssag.

- Det er en falliterklæring, at domstolene ikke kan følge med sagspresset. I sidste ende går det ud over ofrene, og det kalder derfor på ekstra ressourcer, siger hun.

- For eksempel er det en bunden opgave, at finde ud af, hvordan HK'ere kan aflaste og understøtte dommerne, så de bruger deres tid bedst.

SF vil derfor gå til justitsminister Nick Hækkerup (S) for at få kortlagt behovet for ressourcer og bedre it.

De Radikale oplyser, at partiet vil tage dommernes forhold op ved forhandlingerne om politiforliget efter sommerferien.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skrev tirsdag aften i en mail til Politiken, at han ikke vil afvise, at det kan blive relevant at tilføre domstolene flere ressourcer.