Partier: Borgmestre er for hurtige med kritik af naturnationalparker

S-regeringen har sammen med støttepartierne Enhedslisten, De Radikale og SF samt Alternativet lavet en aftale om naturnationalparker.

Miljøministeriet har netop udsendt en bruttoliste med 23 mulige naturnationalparker. Af dem skal op til ti udvælges til naturnationalparker, som er naturområder, hvor der ikke må dyrkes landbrug.

Peder Hvelplund, miljøordfører for Enhedslisten, siger, at der skal handles på det, han kalder en "biodiversitetskrise".

- Det er åbenlyst, at det, der er brug for, er store sammenhængende arealer, hvor naturen får lov til at råde. Det anser jeg for at være en bunden opgave, som vi skal løse, og det hører jeg også, at der er bred opbakning til.

- Jeg synes, det er lidt tidligt, at man er ude med en kritik. Vi har haft eksperter til at udpege de områder, hvor der er potentiale for at kunne sikre biodiversitet.

- Og nu vil der komme en proces, hvor der i de områder, der er udpeget, vil være en inddragelse af borgere og lokale organisationer, så vi netop kan få ryddet nogle af de myter af vejen, der måtte være til det her, siger Hvelplund.

I naturnationalparker skal der udtages urørt skov og udsættes store græssende dyr. Eksempelvis heste eller køer.

Et af forslagene til naturnationalpark er Rold Skov i Rebild Kommune. Her er borgmester Leon Sebbelin (R) lodret imod.

- En del af vores skov er udlagt som urørt skov, mens der produceres supercertificeret træ i meget af resten. Træ, der kan bruges til at fortrænge beton i byggebranchen.

- Derfor siger vi nej til at omlægge til naturnationalpark, hvor man ikke må producere træ, siger han til Jyllands-Posten.

Zenia Stampe, miljøordfører for De Radikale, forstår bekymringerne fra borgmestrene, også fra sin partifælle. Men selve processen begynder først nu, minder hun om.

- Vi skal i gang med en dialog med de lokale aktører i de udvalgte områder, og i stedet for at melde fra på forhånd kunne det have været rart at have den dialog.

- For det kan godt være, at nogle af de bekymringer, som borgmestrene har, at dem kan man tage højde for i de enkelte naturnationalparker. Det er ærgerligt, at vi ikke får muligheden for at skabe disse fanatiske områder, bare fordi vi ikke har haft dialogen, siger Stampe.