Partier: Børn i syriske fangelejre skal fjernundervises

Fem danske børn i syriske fangelejre skal have fjernundervisning, mener en række partier. Det skriver Politiken.

Børnene er blandt de 19 børn, som den danske regering vil evakuere til Danmark.

For de fem børn gælder det dog, at skal de evakueres, så kræver det samtykke fra deres mødre, som har fået frataget det danske statsborgerskab.

Ifølge regeringen kommer 14 andre børn og deres tre mødre inden længe til Danmark.

For Venstre er det vigtigt, at efterladte danske børn ikke bliver radikaliseret. Det siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen.

- Det her er en ren og skær forsikring. Vi ved ikke, hvor de her mennesker ender, når de bliver voksne, og derfor synes jeg, at jo mere vi kan få dem afradikaliseret, jo bedre er det ud fra ren og skær sikkerhed for danske statsborgere, siger Aastrup Jensen til Politiken.

Ifølge Politiken har Finland haft gode erfaringer med fjernundervisning via indsmuglede mobiltelefoner.

De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, støtter idéen.

- Både fordi de her børn er efterladt i ingenmandsland og har brug for enhver livsnerve udefra.

- Men også fordi det forhåbentlig kan være med til, at de forbliver hele mennesker, som, når de kommer til Danmark på et tidspunkt, også kommer med et sprog og en uddannelse, som er godt for Danmark, siger Lidegaard.

Også Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, vurderer, at de fem efterladte børn kommer til Danmark på et tidspunkt. Hun mener desuden, at Finland tager mere ansvar end Danmark.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er ikke afvisende over for tanken om fjernundervisning. Men lige nu er al fokus på evakueringen, tilføjer han.

Tilbage i maj vendte regeringen på en tallerken, da den meddelte, at den vil hjemtage tre danske mødre og deres 14 børn. Og i bedste fald op mod i alt 19 børn, hvis mødrene til de fem øvrige børn gav samtykke til det.

De tre mødre til de fem børn, som efterlades, har fået frataget deres danske statsborgerskab. Derfor kommer de ikke til Danmark.

De tre mødre til de 14 børn, som kommer til Danmark, er ifølge DR Nyheder allerede sigtet for terror.

I sidste måned kom det frem, at en af mødrene, som får en billet hjem til Danmark, faktisk har dobbelt statsborgerskab. Hun kommer alligevel til Danmark, har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bekræftet.