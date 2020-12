Send til din ven. X Artiklen: Partier: Bedre sikkerhed for bostedsansatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Partier: Bedre sikkerhed for bostedsansatte

En 19-årig mand er sigtet for at have dræbt en bostedsansat med flere knivstik. Flere ansatte og mindre botilbud skal sikre, at det ikke sker igen, siger EL.

Danmark - 31. december 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Der skal være større sikkerhed for ansatte i socialpsykiatrien. Sådan lyder det fra flere politikere, efter at en ansat på et botilbud for voksne i Odsherred onsdag eftermiddag blev stukket ihjel. En 19-årig mandlig beboer er varetægtsfængslet og sigtet for at stå bag knivstikkeriet.

