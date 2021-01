Parkinson stoppede Diamonds baryton

Det lå ikke i kortene, at den amerikanske sanger og sangskriver Neil Diamond skulle ende som en af de mest succesfulde hitmagere i amerikansk pophistorie.

Fra beskedne kår lykkedes det ham at få et stipendium, så han kunne læse medicin. Men han droppede hurtigt ud og blev i 1962 lejlighedssangskriver til 50 dollar om ugen.

Snart oplevede han det dilemma, der har forfulgt ham karrieren igennem: Hans sange blev kæmpehits, når bare nogle andre indspillede dem.

Antallet af topnavne, der har sunget Diamond-sange, understreger hans gennemslagskraft og bredde: Elvis, Sinatra, Cliff Richard, The Four Tops, Chris Isaak, UB40 og Deep Purple.

Samt The Monkeys som bragede igennem med Diamond-sangen "I'm a Believer", endnu før han selv var blevet et navn.

For som soloartist måtte Diamond kæmpe for sagen. Han fik moderat succes med sit debutalbum i 1966 med singler som "Solitary Man" og "Cherry Cherry". Men gennembruddet kom først senere med sangen "Sweet Caroline".

Diamonds bløde baryton sikrede ham dog en stor fanskare. Men hans poppede stil passede ikke så godt til de sene 60'eres nye rebelske lyd, og han blev anset for oldschool ligesom Sinatra.

God musik har det dog med at overleve tidens tern, og Neil Diamonds sange har siden fascineret musikere inden for mange forskellige genrer.

Den engelske reggaegruppe UB40 fik et kæmpehit med "Red, Red Wine", næsten 20 år efter Diamond skrev den. Og den amerikansk rockgruppe Urge Overkill indspillede hans da næsten 30 år gamle "Girl, You'll Be a Woman Soon" til Tarantinos film "Pulp Fiction" i 1994.

Diamond står dog heller ikke mere i skyggen af andres fortolkninger af ham, end at han i eget navn har solgt omkring 120 millioner albummer.

1990'erne og 00'erne sikrede ham fornyet popularitet. Hans album "Home Before Dark" sendte ham i 2008 for første gang helt op i toppen af Billboard Hot 200.

Trods alderen fortsatte han med at turnere i stadig imponerende veltrimmet stand. I 2011 blev han langt om længe optaget i Rock and Roll Hall of Fame.

Men i 2018 blev han tvunget til at opgive turnélivet og afbryde sin igangværende 50-års jubilæumsturné som følge af diagnosen Parkinsons sygdom.

Privat blev han som 71-årig gift for tredje gang med sin 30 år yngre manager. Han har fire voksne børn fra tidligere ægteskaber.