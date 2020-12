Parken bliver testcenter fra næste uge

Her vil man kunne få en antigentest - også kaldet en lyntest - som kan give svar på cirka 15 minutter.

Fra den 21. december bliver det muligt at få en coronatest i Parken.

Testen kommer - ligesom hurtigtesten man kender fra Falck - til at være gratis.

Prøven vil være leveret af Copenhagen Medical, som tilbyder antigentest fra sydkoreanske SD Biosensor.

Parken oplyser, at der ikke er tidsbestilling til testen, ligesom at man heller ikke behøver henvisning fra egen læge.

Fredag indgik regeringen og danske regioner en aftale med Falck om at levere 50.000 daglige lyntest.

Aftalen blev indgået for at aflaste testsystemet, som fortsat er under pres op til jul.

Tirsdag skriver Region Midtjylland, at de 50.000 daglige lyntest bliver fordoblet, efter at der er indgået aftale med tre nye private virksomheder.

En af dem er netop Copenhagen Medical, som ud over Parken kommer til at tilbyde test ved Bella Center på Amager. Det sker allerede onsdag.

En ekspertgruppe fra Statens Serum Institut (SSI) havde antigentesten fra SD Biosensor under lup tilbage i november.

Her blev det konkluderet ud fra data fra et fransk studie, at den sydkoreanske test "Biosensor Standard Q" havde en følsomhed på 60,1 procent.

Med andre ord opfanger testen seks ud af ti positive test ifølge ekspertgruppen.

Fredag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse, at de nye hurtigtest er mindre sikre end de pcr-test, som man bruger på de nuværende testcentre.

- Deres styrke er til gengæld, at de giver svar på meget kort tid. Det betyder, at vi kan bryde flere smittekæder, udtale Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Sundhedsmyndighederne anbefaler fortsat, at man benytter sig af det offentlige testsystem, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet.