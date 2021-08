Paradise-Amalie har holdt fast i reality

Ordene faldt under en såkaldt "Pandoras æske", hvor deltagere kan stille spydige spørgsmål til hinanden, i realityprogrammet "Paradise Hotel" sæson 6 fra 2010.

- Stina, kan du så godt lide at gå rundt og klæde dig ud som en russisk roulette?

Det er blevet et ikonisk citat fra sæsonen og den dengang kun 18-årige Amalie Szigethy.

Et citat, der fik mange til at le over en tilsyneladende mangel på forståelse af udtrykket.

Men samtidig gjorde replikken i selskab med mange andre guldkorn fra den unge Amalie hende til en af de mest bemærkelsesværdige realitydeltagere nogensinde.

Og efter programmet blev hun i folkemunde kendt som "Paradise-Amalie".

Lørdag 21. august fylder realitystjernen 30 år.

Amalie Szigethy har dog forsøgt at lægge afstand til sin Paradise-deltagelse. Og i DR2-dokumentaren fra 2020 "Vi spiller spillet - realityen der formede os", siger hun det da også klart:

- Jeg vil ikke forbindes til det show længere. Når jeg hører navnet "Paradise Hotel", bliver jeg helt sådan aarg, nu har jeg brugt ti år på at vende "den dumme Amalie".

På trods af sin unge alder har Amalie Szigethy allerede haft en lang karriere - i reality og som influencer.

Altid har hun været garant for gode grin, underholdning og ikke mindst drama. Og hun har ikke været bleg for at vende sit yderste ud og dele det meste af sit privatliv.

Efter den landsdækkende succes i "Paradise Hotel" fik hun sit eget program, "Amalies verden". Her følger man den unge stjerne og får også et indblik i, hvordan hendes mor er en ukuelig støtte.

Også her fik hun smidt et par yderst ikoniske kommentarer.

"Min mor og mig er som kop og kande", og "sidder organerne i halsen? Jeg troede, organerne var sådan nogle lange nogle, der sad i halsen", er blot eksempler.

Nogle år senere var hun hovedperson i et nyt program - "Amalies Baby".

Her følger man det noget turbulente forløb, da hun er gravid og føder sin ældste datter, Josephine, og får et indblik i den vordende mors åbne krig med faren til barnet.

Hun har også deltaget i TV3-hittet "Forsidefruer", "Divaer i Junglen" og "Luksusfælden". Derudover lever hun af at dele sit liv på sociale medier, hvor hun på Instagram har over 250.000 følgere.

Hun har også udgivet et album i 2010.

Amalie Szigethy har døtrene Josephine og Hannah med Mikkel Skelskov, som hun tidligere i år bekræftede, at hun danner par med. De to har dog haft en noget turbulent relation.