Par på Færøerne er fængslet i sag om overgreb på datter

Kvinden er mor til barnet, har anklagemyndigheden på Færøerne oplyst på Twitter. Hun sigtes for at have medvirket til mandens påståede forbrydelser.

Kvinden, der er i 30'erne, blev varetægtsfængslet i et retsmøde i Torshavn lørdag. Om fredagen blev hendes mandlige ægtefælle ligeledes fængslet.

Fristen udløber 8. april, og ingen af dem har kæret rettens afgørelser, oplyser vicepolitimester Linda Margrethe Hesselberg i en mail.

Sagen mod manden drejer sig om flere paragraffer i straffeloven. Den ene handler om at udnytte en persons sindssygdom eller mentale retardering til at skaffe sig samleje med den pågældende. En anden drejer sig om samleje med stedbarn eller plejebarn under 18 år.

Som nævnt hævder politiet, at kvinden har medvirket, og hun sigtes desuden for at have krænket pigens blufærdighed.

- Sigtelserne omfatter en længere periode. Mere kan jeg ikke oplyse af hensyn til efterforskningen, lyder det fra vicepolitimester Linda Margrethe Hesselberg.

I øvrigt skal kvinden i de første dage af sin fængsling være isoleret.

Retsmøderne har været holdt bag lukkede døre. Der er ikke oplysninger om, hvordan de to stiller sig til sigtelserne.