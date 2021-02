Papirer afslører styrelses forbehold mod epidemitiltag

En bunke dokumenter, ukendt for offentligheden indtil nu, rejser nye spørgsmål om den epidemilov, Folketinget ventes at vedtage tirsdag.

Det skriver Jyllands-Posten.

Sundhedsstyrelsen, den øverste sundhedsfaglige myndighed i landet, undsiger i dokumenterne flere af de tiltag, som den nye lov indeholder.

Det er blandt andet besøgsforbud på landets plejehjem. Allerede i september skrev styrelsen, at det bør overvejes, om sådan et forbud kan gøres gældende i forhold til ældre, som bor i egen plejebolig, og som kan lukke en ægtefælle ind ad havedøren.

- Ud fra et sundhedsfagligt perspektiv afspejler ovenstående en situation, som kan ligestilles med at bo i samme husstand, hvor man jo heller ikke vil begrænse adgang for for eksempel ægtefæller, lød det.

Sundhedsstyrelsen har også undsagt en helt ny beføjelse, som åbner for, at hele forsamlinger - eksempelvis festgæster og fodboldfans - kan påbydes at gå i isolation, hvis de har været et sted med smitte.

Styrelsen kan ikke se, hvilken forskel sådanne regler skal kunne gøre i praksis. Alligevel er det ved at blive gennemført.

Styrelsen anbefaler også at videreføre muligheden for tvangsvaccination, som et politisk flertal ellers er ved at afskaffe.

Sundhedsstyrelsens faglige bidrag har ligget i Sundhedsministeriet siden efteråret 2020, men kommer først frem nu - blot få dage før epidemilovens planlagte vedtagelse i Folketinget.

Konservative og Enhedslisten kritiserer, at det ikke er blevet lagt frem før nu.

- Det er jeg oprørt over. Det er ikke fair, at man behandler offentligheden på den måde, siger coronaordfører Peder Hvelplund (EL).

DF mener, at lovens vedtagelse bør udskydes, så den kan blive grundigere behandlet.

Jyllands-Posten har i en måned forsøgt at få udleveret Sundhedsstyrelsens høringssvar, men Sundhedsministeriet overskred de lovfastsatte frister og udsatte sagen. Kun fordi Folketinget bad om papirerne, blev de tirsdag offentliggjort.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger, at partierne er blevet orienteret om Sundhedsstyrelsens input på interne møder, og han afviser, at dokumenterne er udtryk for en stor uenighed med styrelsen.

- Der har været nogle opmærksomhedspunkter, og dem har vi forsøgt at håndtere undervejs, siger han.