Papes løfte: Vi vil bruge nok penge på velfærd

De Konservatives formand vil ikke love at bruge flest penge, men penge nok, siger han i landsrådstale.

En hyldest til den tidligere konservative statsminister Poul Schlüter, der døde tidligere i år, stikpiller til nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen samt fokus på velfærd.

Det er nogle af de emner, som De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, kommer ind på i sin landsrådstale lørdag.

I talen bliver der til gengæld ikke nævnt ét ord om de krænkelsessager, som det seneste år ellers har ramt partiet.

Folketingsmedlemmerne Orla Østerby og Naser Khader - begge løsgængere i dag - er ikke længere en del af partiet efter krænkelsessager.

Khaders exit fandt sted så sent som i sidste måned. Pape har dog op til landsrådet understreget, at Khader er "et overstået kapitel".

Især har Pape i sin tale fokus på velfærd.

- Jeg vil ikke love, at jeg er den, der bruger flest penge. Jeg kan faktisk garantere, at Socialdemokraterne og venstrefløjen vil love jer et større forbrug igen og igen.

- Men jeg kan love, at jeg vil bruge penge nok. Jeg vil love, at opgaverne skal løses med værdighed, ordentlighed og omsorg.

- Og lige så vigtigt: Det Konservative Folkeparti vil altid stå vagt om en økonomi, der er sund, så der er råd til velfærd. Det kan I kalde mit velfærdsløfte, siger Pape.

Jo ældre man bliver, jo færre muligheder har man, mener Pape.

- Vi kan leve hele livet, som vi selv vil. Men når vi bliver gamle, så indsnævrer dele af det politiske Danmark valgmulighederne. Det er ikke værdigt, siger Pape.

- Vi har da også lyst til at bestemme selv, når vi kommer op i årene. Jeg synes, at alle skal have lov til at vælge, hvor deres pleje skal komme fra. Hvem der kommer og gør rent, og hvem der leverer maden.

- Ligesom jeg mener, at alle har lov til at vælge en fri- eller privatskole. Der er en værdighed i at træffe sin egne valg.

- Tro det eller ej, man kan faktisk leve sit liv, på en måde som ikke står i Socialdemokratiets partiprogram, siger Pape.

Han tilføjer, at det for De Konservative handler om at give den enkelte borger velfærd på borgerens præmisser.