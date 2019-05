Pape vil uddanne flere læger: Alle skal have familielæge

- Noget af det helt fundamentale i sygehussystemet er, at vi har vores egen læge, som kender vores sygdomshistorie gennem en generation eller mere. Det giver en tryghed for ældre mennesker, siger han.

Partiet foreslår at øge optaget med i alt 100 pladser årligt på speciallægeuddannelsen i almen medicin frem mod 2027.

Forslaget kommer på baggrund af den massive lægemangel i Danmark. Ifølge Praktiserende Lægers Organisation, PLO, mangler over 100.000 borgere deres egen praktiserende læge.

Det tal ventes at være dobbelt så højt allerede næste år, da mange læger går på pension. Manglen har betydet, at mange læger har lukket for optag af nye patienter.

- En stor del er lukket for tilgang, og det giver en kæmpe udfordring, at mange ikke længere kan vælge deres praktiserende læge.

- Vi skal have uddannet 1500 flere praktiserende læger i almen medicin, for det er afgørende, at danskerne kan få deres læge, siger Søren Pape Poulsen.

Med aftalen om sundhedsreformen besluttede regeringen at øge optaget på uddannelsen i almen medicin med 60 pladser i år og 100 næste år.

Samtidig sikrer aftalen op til 320 ekstra introduktionsstillinger i almen medicin i 2019 og 2020. Hvad optaget skal være i 2021 og fremefter er ikke fastlagt med reformen, men det kommer De Konservative nu med et udspil til.

Pape erkender, at det vil tage noget tid at få uddannet lægerne, selv om der er et behov her og nu.

- De skal uddannes først. Vi har aftalt at uddanne flere læger. Men oveni det kan vi se, at det er på høje tid, at vi sætter ind, hvis vi skal undgå for stor mangel

- En læge tager nu engang tid at uddanne, det er vigtigt, at vi åbner for de pladser, der skal til, siger han.

Antallet af introduktionsstillinger på almen medicin skal med De Konservatives forslag øges med 150 årligt som en forudsætning for, at lægerne kan søge de nye pladser.