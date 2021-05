Danmark er igen begyndt at genåbne under coronapandemien, men der er stadig for mange restriktioner, som er uklare for danskerne, mener De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Han og andre partiledere skal mandag til forhandlinger med regeringen om genåbning. (Arkivfoto)

Pape vil starte forfra med restriktioner

De Konservative vil vaske tavlen ren med coronarestriktioner, fordi det går godt med at bekæmpe corona, og danskere har svært ved at gennemskue restriktionerne.

Det er ved at blive for meget for danskerne at skulle holde styr på alle restriktionerne, mener De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

