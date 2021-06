Pape ved bisættelse: Schlüter var mit ungdomsidol

Sådan lyder det fra De Konservatives formand Søren Pape Poulsen i forbindelse med tidligere statsminister Poul Schlüters bisættelse. Her sagde den konservative formand farvel sammen med et stort opbud af nuværende og tidligere politikere.

- For mange af os var det, det politiske vi kendte. Men jeg har det sådan: Det er ikke tragisk, når nogen på 92 år ikke er her længere. Men det er trist. Det er trist for familien, og det er trist menneskeligt. Det er en dag, hvor alle minderne om det Danmark, han stod i spidsen for, kommer op, siger Søren Pape Poulsen til TV2 News.

Samtlige nulevende statsministre var mødt op til bisættelsen. Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen fulgtes fra Christiansborg over Holmens bro til Holmens Kirke i centrum af København.

Også en række af de markante politiske skikkelser, der prægede Schlüter-tiden deltog.

Tidligere formand for Venstre Uffe Ellemann-Jensen mindes Schlüter med mange følelser - "men især taknemmelighed".

- Jeg er taknemmelig for den måde, han fungerede på, da regeringen blev dannet i 1982. Han magtede at få det til at hænge sammen og komme igennem med politiske initiativer, som vi aldrig havde drømt om, at vi kunne komme igennem med, siger Uffe Ellemann-Jensen til TV2 News.