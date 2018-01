Pape udskyder endnu engang nye regler for masseovervågning

Regeringen venter på nye fælles retningslinjer fra EU-Kommissionen, efter at EU-Domstolen i 2016 slog fast, at masselogning skal "begrænses til det strengt nødvendige".

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udskyder endnu engang nye regler for indsamling af telekunders oplysninger. Det oplyser han i et brev til Folketingets Retsudvalg.

- Det er vigtigt, at reglerne både tager højde for EU-dommen og giver politiet og PET de redskaber, der skal til for at bekæmpe alvorlig kriminalitet og terror, tilføjer Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar.

- Samtidig skal databeskyttelsen være i orden, ligesom telebranchen ikke skal pålægges unødige byrder. Fra dansk side gør vi, hvad vi kan, for at arbejdet bliver færdigt så hurtigt som muligt.

I VLAK's regeringsgrundlag var de nye regler ellers bebudet i begyndelsen af 2017. Men det ændrede EU-Domstolens afgørelse mellem teleselskaber i Sverige og Storbritannien i december 2016.

Masseovervågning skal altså "begrænses til det strengt nødvendige". Men trods EU-dommen har regeringen valgt ikke at suspendere de danske regler, indtil der kommer nye fælles retningslinjer.

Det er loggede oplysninger for vigtige til, har justitsministeren ved flere lejligheder betonet.

- Ved terrorangreb, bandeskyderier og andre alvorlige forbrydelser er det centralt for politiet og PET, at de efter en retskendelse kan få lov til for eksempel at se teleselskabernes information om, hvem der har været i nærheden af gerningsstedet, siger Søren Pape Poulsen.

Den danske logningsbekendtgørelse kræver, at teleselskaberne indsamler oplysninger om alle danske telekunder et år tilbage i tiden.

Oplysningerne fortæller, hvem kunderne har ringet til, hvem de har sms'et, og hvilken mast telefonen har været forbundet til. Det kan give et meget præcist billede af, hvor den enkelte har befundet sig.

Flere oppositionspartier har kritiseret regeringen for ikke at rette ind efter EU-dommen.

Men i brevet til Retsudvalget betoner Søren Pape Poulsen, at "der ikke er nogen bestemt EU-retlig frist for, hvor hurtigt medlemsstaterne skal tage højde for en dom fra EU-Domstolen":

- EU-Kommissionen er orienteret om, at Danmark såvel som de øvrige berørte medlemslande opretholder deres gældende logningsregler indtil videre, hvilket ikke har givet EU-Kommissionen anledning til bemærkninger.