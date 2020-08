Pape tvivler på pensionsaftale med Mette Frederiksen

Regeringens forslag om en ret til tidlig pension til Arne vil blive så dyrt at gennemføre, at De Konservative næppe kan være med i en aftale.

Det blev ellers noteret med tilfredshed i regeringen, at De Konservative for nylig meldte sig klar til at forhandle, hvis partiet til gengæld kunne få skattelettelser. Pape var ovenikøbet klar til at være fleksibel med, hvor skattelettelserne kunne gives og lagde sig ikke fast på et beløb, hvilket kunne gøre det lettere at finde en løsning.

Men efter at regeringen tirsdag præsenterede sit pensionsudspil, står det ifølge Pape mere klart, at der ikke bliver råd til skattelettelser, hvis udspillet gennemføres med støttepartierne og måske DF.

Både DF og flere partier i rød blok ønsker nemlig, at regeringens udspil skal udvides, så det giver endnu flere adgang til tidlig pension, end regeringen lægger op til.

- Partierne siger, at det bliver for få, der får adgangen, og at regeringens udspil er for lidt. Men hvad med vores samfundsøkonomi? Hvis udspillet skal udvides, har jeg svært ved at se, hvordan det skal hænge sammen med skattelettelser, siger Søren Pape Poulsen.

De Konservative har mandater nok til at erstatte Enhedslisten i en aftale. Det kunne gøre det lettere for regeringen at lave en aftale om pension og skat hen over midten.

Men de nye udtalelser fra Søren Pape Poulsen betyder, at regeringen må dæmpe troen på en aftale med De Konservative.

- Jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan vi skal være med til det, siger Pape og tilføjer:

- Det, Mette Frederiksen laver nu, er bare en ny overførselsindkomst. Hvis man vil pension før tid, så må man selv betale, medmindre man er nedslidt. Så har vi seniorpensionen.

Han henviser dermed til, at de borgerlige partier sammen med De Radikale før valget indgik aftale om en ny ordning kaldet seniorpension.

Den betyder, at man kan gå på pension seks år før tid, hvis man vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.