Pape tror på Schlüter: Der kommer en konservativ statsminister igen

Det var med henvisning til De Konservatives tidligere formand, Poul Schlüter, der døde tidligere i år.

Schlüter var statsminister fra 1982 til 1993, og han er fortsat den seneste konservative statsminister, som Danmark har haft.

Papes afskedsbemærkning i talen blev mødt med klapsalver fra de mere end 1000 delegerede, der straks rejste sig op, da ordene faldt.

De skulle i øvrigt ikke ses som om, at Pape meldte sig som statsministerkandidat, lød det fra partiet, inden pressen kunne tale med Pape efter talen.

* Spørgsmål: Hvor gammel er du, Pape?

- Jeg er 49 år, siger Pape efter sin tale, hvor emnet omkring blå blok statsministerkandidat bliver taget op.

* Spørgsmål: Er det så dig, der bliver den næste konservative statsminister, hvis der kommer sådan en?

- Det er ikke mine ord, det er Schlüters, siger Pape.

* Spørgsmål: Men du tror vel på dem, Pape?

- Jo. Selvfølgelig.

Ifølge Pape er der fortsat længe til næste folketingsvalg. Faktum er, at det skal holdes senest i midten af 2023. S-regeringen er allerede over halvvejs inde i sin valgperiode.

Alt taler for, at det ikke kommer til at betyde så meget i forbindelse med næste valg alligevel, for rød blok fører solidt foran blå blok i meningsmålingerne. I selv samme er De Konservative tæt på storebror Venstre, hvor formand Jakob Ellemann-Jensen (V) er statsministerkandidat.

Vælgerne skal ifølge Pape ikke være sikre på, at partierne i blå blok før det næste valg har peget på én statsministerkandidat. I rød blok er nuværende statsminister og S-formanden, Mette Frederiksen, eneste kandidat.

- Vi må se, hvordan valget går, og derefter må vi se på det, siger Pape.

* Spørgsmål: Taler du og Ellemann-Jensen overhovedet om emnet?

- Nej, vi har meget andet at se til, siger Pape.

Tidligere i år sagde Pape, at han er parat til at være statsministerkandidat, "hvis det hele er, som det skal være".

- Med det mener jeg, at jeg håber, at alle, der får muligheden for det, gerne vil være statsminister, siger Pape.