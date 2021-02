Pape parkerer statsministerambitioner trods medvind

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er fortsat blå bloks statsministerkandidat.

Det siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen (K), i et interview med Berlingske.

Samtidig parkerer Pape - som han tidligere har gjort - fortsat sine egne statsministerambitioner. Men han holder døren mere end på klem, skulle tingene i blokken ændre sig.

Debatten om blå bloks statsministerkandidat er aktuel, da Venstre oplever stor nedgang i meningsmålingerne, hvor De Konservative til gengæld vinder frem.

Pape minder dog om, at debatten som sådan er uaktuel, da de borgerlige partier "er kilometer fra at have 90 mandater".

- Den største fejl, jeg kan begå, er at begynde at tænke på det lige nu, for så ville jeg fuldstændig tabe fokus. Det, der fylder for mig, er, at de borgerlige partier skal have 90 mandater, siger Pape til Berlingske.

Det handler lige nu om at finde på og fokuserer på noget politik, mener Pape. Han bekræfter, at Ellemann-Jensen er blå bloks statsministerkandidat.

Venstre er større end alle de andre borgerlige partier tilsammen. Eksempelvis er Venstre med sine 40 mandater mere end tre gange større end De Konservative, som har 12.

Pape synes, at det er "helt naturligt, at det parti, der er langt større end resten, stiller med statsministerkandidaten".

- Så er det så, at det kan ændre sig over tid. Og jeg vil ikke lægge min hånd på kogepladen og sige, at hvis vi fik 50 mandater i morgen, ville jeg holde mig langt væk. Det er bare det, jeg mener, tilføjer Pape.

Han mener, det vil være bedre for det borgerlige Danmark, hvis Venstre og De Konservative lå tættere på hinanden i faktisk størrelse.

- Det giver en sundere dynamik, hvis et mere liberalt sindet og et mere konservativt sindet parti er mere lige, siger Pape.

Foruden dårlige meningsmålinger har Venstre siden 2019-valget været præget af personfnidder.

Alene i 2021 har både tidligere V-formand og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen og Venstre tidligere næstformand Inger Støjberg forladt partiet.