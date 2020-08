Pape om statsministerkandidatur: Der kan ske vanvittige ting

Retningen i blå blok har ikke været klar. Sådan lyder den klare melding fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på et pressemøde i Hillerød torsdag.

- Vi er også nødt til at sikre, at der er flere, der stemmer borgerligt, hvis vi skal have nøglerne tilbage til regeringskontoret, siger han i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Derfor fremlægger formanden fem borgerlige pejlemærker, som skal samle blå blok.

De går blandt andet ud på at bekæmpe de problemer, som indvandringen ifølge Pape har medført, og en grøn omstilling, som ikke "ødelægger vækst, job og konkurrenceevne".

Til spørgsmålet om han, uanset hvad der sker, vil pege på Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som statsministerkandidat, svarer han:

- Der kan ske alle mulige vanvittige ting. Det kan være, han får en tagsten i hovedet i morgen.

- Lige nu går jeg mere op i, at De Konservative skal være større og stærkere.

Samtidig afviser han, at han selv går efter at blive det borgerlige Danmarks statsministerkandidat ved næste valg.

- Nej, det siger jeg ikke, som det ser ud i øjeblikket, for i denne valgperiode er mandaterne givet. Venstre er et langt større parti end os andre.

Og det er det største parti, som stiller med en statsministerkandidat, fastslår Pape.

Venstre har i øjeblikket 42 mandater, mens De Konservative har 13.

Danmark har ikke haft en konservativ statsminister, siden Poul Schlüter sad på posten fra 1982 til 1993.