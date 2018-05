Pape lukker bagdør hos PET: Arkivmateriale overføres hurtigst

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) giver Politiets Efterretningstjeneste, PET, denne sommer besked på at overføre historisk materiale til Rigsarkivet efter kritik i medierne.

Onsdag er der oversendt en orientering fra PET til Folketingets Retsudvalg om regler og praksis for håndtering af det materiale, som skal bevares for eftertiden.

- PET's orientering giver et godt overblik over reglerne og PET's håndtering af de dokumenter, som skal bevares af historiske årsager.

- Den viser blandt andet, at der ikke, som man ellers kunne få indtryk af fra pressedækningen, er tale om, at PET fører et "hemmeligt arkiv", siger Søren Pape Poulsen.

Tidligere i april skrev Politiken ellers, at PET i årevis har ført et backup-arkiv med følsomme personoplysninger om uskyldige danskere, der ifølge PET-loven skulle være blevet slettet.

I visse tilfælde har PET brugt arkivet til at omgå slettefristen på 15 år.

Justitsministeren vil nu bede PET sikre, at efterretningstjenestens resterende fysiske arkivmateriale overføres til Rigsarkivet hurtigst muligt og senest 1. september i år.

Fra samme dato skal Rigsarkivet også være klar til at modtage det elektroniske arkivmateriale.

Samtidig ophæves makuleringsforbuddet for PET, der har været gældende siden nedsættelsen af PET-kommissionen i 1998.

- Tiden er løbet fra det makuleringsforbud, der har været gældende siden 1998, og som særligt har haft til formål at sikre grundlaget for to undersøgelseskommissioners arbejde.

- Det betyder, at PET nu kan begynde at makulere det materiale, der hidtil har været omfattet af forbuddet, og som Rigsarkivet ikke mener skal bevares for eftertiden, siger justitsministeren.