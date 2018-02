Pape klar med reformudspil af menneskeret: Det bliver ikke let

Det er vigtigt både for Danmark og for Europa, vurderer justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Det er afgørende, at vi får fremtidssikret menneskerettighederne, så landene bedre kan påvirke retningen, hvis de oplever, at Menneskerettighedsdomstolen er ude af kurs.

- Nu går vi nogle spændende måneder i møde, hvor vi skal overbevise de andre 46 lande om vores reformudspil, siger han i en kommentar.

Danmark overtog den roterende formandspost i Europarådet i november. Den skifter mellem medlemslandene hvert halve år.

Topprioriteten for Danmark er at reformere Menneskerettighedsdomstolens fortolkning af Menneskerettighedskonventionen.

Regeringen mener nemlig, at den i nogle sager hindrer udvisning af kriminelle udlændinge.

- Det bliver ikke let. Men vi tror på, at vi kan opnå et resultat, og vi vil arbejde benhårdt for at få vores budskab igennem, siger Pape.

Udspillet indeholder en række forslag.

Danmark vil skabe værktøjer, der giver landene muligheder for at påvirke retningen, hvis et land mener, at domstolens fortolkning er ude af kurs.

Derudover vil regeringen sikre balance mellem det internationale og det nationale niveau i beskyttelsen af menneskerettigheder.

Men det handler også om metoder til at håndtere domstolens store sagsmængde og styrke procedurerne for valg af dommere.

For at sikre en aftale skal alle Europarådets 47 lande med om bord.

Regeringen vil afholde en international ministerkonference i april. Målet er at vedtage en såkaldt Københavnererklæring i april.

Justitsministeriet vil ikke udlevere selve udspillet til Ritzau.