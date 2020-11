Der er ikke indgået aftale om erstatning til minkavlerne. Derfor får Søren Pape Poulsen altså mulighed for at sætte sit aftryk på de forhandlinger, når han vender tilbage på arbejde. (Arkivfoto).

Pape er rask efter coronasmitte og vil kæmpe for minkavlere

De Konservatives formand vender tirsdag tilbage på job. Der er mildest talt nok at tage fat på, skriver han.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, vender tirsdag tilbage på Christiansborg efter at have været smittet med coronavirus.

Det skriver han på Facebook mandag aften.

- Jeg er tilbage - og klar.

- I morgen ser jeg frem til at være tilbage på Christiansborg. Og der er da mildest talt nok at tage fat på, skriver Søren Pape Poulsen.

Han peger særligt på hele forløbet omkring coronavirus og mink, som noget han vil følge til dørs.

Søren Pape Poulsen skrev på Facebook 3. november, at han var smittet med coronavirus.

Dagen efter sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at alle Danmarks mink skulle aflives, fordi muteret coronavirus fra mink havde spredt sig til mennesker.

Derfor har den konservative formand altså ikke været at finde på Christiansborg under hele det mudrede forløb. Efter regeringens ordre om aflivning af alle mink viste det sig, at den ikke havde lovhjemmel til instruksen.

Der er mandag aften indgået en aftale om at give lovhjemmel til aflivning af alle mink i Danmark. Hele blå blok står uden for aftalen, og De Konservative agter ikke at lade sagen ligge, skriver partiformanden.

- Denne sag er ikke slut - det er en kæmpe skandale. Nu skal minkavlerne og følgeindustrien sikres en ordentlig erstatning for det, der er gjort mod dem.

- Jeg er i den grad klar til arbejdet, skriver Søren Pape Poulsen på Facebook.

Der er ikke indgået aftale om erstatning til minkavlerne. Derfor får Søren Pape Poulsen altså mulighed for at sætte sit aftryk på de forhandlinger, når han vender tilbage på arbejde.