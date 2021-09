Pape: Regering kan sænke paraderne efter landbrugsudspil

Forhandlingerne har kørt utroligt længe, da der er stor uenighed, om en aftale skal betyde, at staten sender flere penge til landbruget for at støtte omstillingen, eller om den eksisterende - ikke ubetydelige - støtte til landbruget er nok.

Blå blok har lagt sine krav til en klimaplan for landbruget åbent frem. Og det skal være det sværd, der kløver den gordiske knude, siger formand for De Konservative Søren Pape Poulsen.

Blå blok har nu meldt ud, at de ønsker 750 millioner kroner om året til en aftale.

- Det er vigtigt at komme videre i de her forhandlinger, der bare kører i ring. Så nu lægger vi kortene på bordet, så vi ikke risikerer, at landbruget mister 14.000 arbejdspladser, som vil være konsekvensen af det, der ligger på bordet nu.

- Så kan regeringen også sænke paraderne. For nu har vi vist vores kort. Så de kan roligt kalde os ind, så vi kan lukke en aftale, siger Søren Pape Poulsen.

Regeringens udspil lyder, at omstilling af landbruget skal ske inden for rammerne af det tocifrede milliardbeløb, erhvervet allerede får i støtte fra Danmark og EU.

Minister for fødevarer og landbrug Rasmus Prehn (S) har sagt, at han ikke har mandat til mere. Derfor har flere sagt, at forhandlingerne må flyttes til finansministeriet under Nicolai Wammen (S), hvis der skal komme fremdrift.

- For mig handler det ikke om, hvor forhandlingerne ligger. For mig handler det om, at regeringen nu enten må beslutte sig for at give Rasmus Prehn nogle penge. Eller også må vi mødes hos Wammen.

- Det vigtigste er, at vi får lavet en holdbar aftale over midten af dansk politik, der sikrer, at de mange arbejdsplader ikke forsvinder eller går til udlandet.

Enhedslisten har allerede opfordret regeringen til at lave en smal aftale med rød blok efter blå bloks udspil. Men Søren Pape Poulsen frygter ikke, at udspillet og kravet er det sidste ord, blå blok har i forhandlingerne.

- Jeg synes, at vi lægger kortene frem. Så ved regeringen, hvad vi vil. Og at vi ikke kommer til at skrue op for kravene.

- Nu håber jeg, at regeringen vil lave en aftale over midten, siger han.