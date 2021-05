Pape: Partiledere bør tage imod vaccine fra Johnson & Johnson

Det mener De Konservatives formand Søren Pape Poulsen. Han opfordrer partilederne til at tage imod en frivillig vaccine fra Johnson & Johnson for at øge befolkningens tillid til vaccinerne.

Søren Pape Poulsen henviser til, at vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca i et tv-program blev omtalt som "skrottede vacciner". Også selv om de er godkendt af myndighederne.

Vaccinerne er dog blevet taget ud af det danske vaccinationsprogram, efter at de er blevet sat i forbindelse med alvorlige blodpropper.

- Det er godkendte vacciner, som millioner af amerikanere og andre har taget imod. Men i Danmark bliver de betegnede som "skrottede vacciner", siger Søren Pape Poulsen og tilføjer:

- Er det ikke en god idé, at partilederne går foran, smøger ærmerne op og tager Johnson & Johnson-vaccinen for rullende kamera?, spurgte Søren Pape Poulsen statsminister Mette Frederiksen i spørgetimen tirsdag.

Tidligere har den tyske forbundskansler Angela Merkel taget imod AstraZeneca-vaccinen for at øge befolkningens tillid. Det har muligvis været medvirkende til, at der var lange køer, da de tyske myndigheder åbnede for frivillig vaccination med AstraZeneca.

I tirsdagens spørgetime forpligter Mette Frederiksen sig dog ikke på at tage imod en frivillig vaccination.

- Regeringen har hele tiden lagt til grund, at vi venter på, at det bliver vores tur i vaccineudrulningen. Det er stadigvæk vores udgangspunkt, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren understreger dog, at der ikke er tale om "skrottede vacciner". Og at beslutningen om at tage vaccinerne ud af det danske vaccinationsprogram ikke blevet truffet af regeringen eller Folketinget.

Den blev truffet af sundhedsmyndighederne med Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i spidsen.

- Det er godkendte vacciner. Johnson & Johnson-vaccinen er både godkendt af de amerikanske, de europæiske og de danske myndigheder, siger Mette Frederiksen.

Hun betegner de danske myndigheders beslutning om at droppe ellers godkendte vacciner som "særegen".

- Beslutningen afviger fra andre lande. Som jeg forstår det, afviger beslutningen fra alle andre EU-lande, siger Mette Frederiksen.

Hun håber til gengæld, at danskerne snart får mulighed for at få en frivillig vaccination med de to vacciner, hvis de ønsker det.

- Vi har besluttet en tilvalgsordning, og nu arbejder sundhedsmyndighederne for at få den ordning til at virke. Det skal gå hurtigt, for det vigtige er, at vi opnår flokimmunitet, siger Mette Frederiksen.

I næste uge vil der ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blive udstedt en bekendtgørelse om den frivillige ordning. Dermed vil lovgrundlaget være på plads.

Det betyder, at der fra 20. maj kan blive åbnet for, at interesserede kan få et stik. Det fremgår af et udkast til bekendtgørelsen.