Pape: Kravet om minimum seks overnatninger skal afskaffes

Der er ikke fagligt belæg for, at turister skal booke mindst seks overnatninger i Danmark, mener Konservative.

Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, siger forud for de kommende forhandlinger om genåbningens fase 4, at partiet vil have seksdagesreglen afskaffet.

- Den har der aldrig været fagligt belæg for. Det har været sådan en synsningsting fra regeringen desværre, siger han.

Reglen fastslår, at udenlandske turister skal booke mindst seks sammenhængende overnatninger for at komme ind i Danmark. Den gælder dog ikke for norske turister og visse regioner i Sverige.

- Der er ingen andre lande, der har gjort det.

- Asiaterne og amerikanerne kommer ikke i år. Vi får ikke det der pres. Derfor skal vi jo prøve at åbne op, så en lidende hotelbranche ikke bløder endnu mere, siger Søren Pape Poulsen.

Kravet om de seks overnatninger blev indført, kort tid inden Danmark åbnede grænserne til Norge, Tyskland og Island i midten af juni.

Forhandlingerne, som begynder onsdag klokken 14, vil komme til at dreje sig om næste fase af genåbningen.

Det er blandt andet emner som åbning af natklubber og diskoteker og forsamlingsforbuddet, som er på dagsordenen.

Kort tid før forbuddet skulle være hævet til 200 den 8. august, valgte regeringen at fastholde det på 100. Det er set i lyset af, at epidemien tager til i flere lande.

Derudover ventes kravet om de seks overnatninger også at blive diskuteret blandt partierne.

- Vi har det ikke sådan, at det her skal være storpolitik på nogen måde.

- Jeg synes, det vigtige er at få svar på, hvorfor tingene er, som de er, og hvad man har tænkt sig med smitteopsporing og test, så vi kan få det håndteret, siger Søren Pape Poulsen.

Også Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), mener, at seksdagesreglen skal fjernes.

- Turismen i København er i knæ - nedgang i hotelbookinger med 80 procent sommeren over og rigtig mange har mistet jobbet. Derfor må seksdagesreglen for overnatninger væk i næste fase af genåbningen.

- Vi skal have gæsterne tilbage til byen og hjælpe et hårdt trængt turismeerhverv, skriver han på Twitter.