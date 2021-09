Pape: Historisk dom åbner for forbud imod andre bander

- Det er retshistorie. Jeg er utrolig glad for og lykkelig over, at Højesteret nu har sagt, at den her slags vil vi ikke have i Danmark.

Sådan reagerer formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, på onsdagens højesteretsdom, hvor der blev nedlagt forbud imod den voldelige bande Loyal To Familia, LTF.