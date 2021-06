Pape: Et omsorgsdanmark kræver et indtjeningsdanmark

Med nærmest et fingerknips mener De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, at han kan skaffe mere end 11.000 arbejdspladser.

- Pengene skal tjenes, før de deles ud, og derfor skal vi hele tiden se på, hvordan vi skaffer mere arbejdskraft og styrker den private sektor.

- Og hvad har regeringen gjort? Sat skatterne op, hevet omkring 11.000 mennesker ud af arbejdsmarkedet og nølet med at afskaffe de coronarestriktioner, der koster erhvervslivet penge, siger Pape.

- Nu skal vi vende kajakken. Og jeg har tænkt mig at bidrage. Så inden den her tale er overstået, vil jeg have fortalt jer, hvordan vi får de 11.000 mennesker tilbage i arbejde. Og det er helt uden at rulle Arne-pensionen tilbage, siger Pape med henvisning til regeringens store slagnummer med ret til tidlig pension.

- For hvis vi skal have råd til omsorgsdanmark, skal vi forbedre vilkårene for indtjeningsdanmark, siger Pape.

Blandt andet skal bistanden til de nyuddannede akademikere sættes ned. Det giver eksempelvis 3900 job, siger Pape.

Folkepensionister skal kunne arbejde alt det, de har lyst, men uden at blive trukket i folkepension. Det giver 1500 job.

Arbejdsløse indvandrere skal i arbejde, hvilket giver 2200 job, og overførselsindkomsterne bør ifølge Pape fortsat reguleres mindre. Dog med undtagelse af folkepension og førtidspension. Det giver mindst 1300 job, lyder det fra Pape, som også kommer med andre tiltag.

- Så, kære Mette Frederiksen, er det ikke sjovere at forhandle med os end med Enhedslisten? Vi kan jo både spare dig nogle penge og hjælpe folk i job, siger Pape med adresse til statsministeren.

Folkemødet blev sidste år aflyst på grund af coronakrisen, men den politiske festival, som skal mindske afstanden mellem borger og magthaver, er tilbage i år. Dog i en noget mindre udgave end normalt og med en række restriktioner.

Folkemødet begyndte torsdag, og den slutter i dag, lørdag.