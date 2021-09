Pandemien har sendt lægen i spalterne igen

Han var der også, dengang kogalskab blev konstateret i Danmark til stor rædsel. Ej at forglemme, da sygdommen sars skabte frygt verden over.

Nils Strandberg Pedersen stod i spidsen for Statens Serum Institut (SSI), da frygten for et biologisk angreb krævede en opdatering af Danmarks beredskab efter den 11. september 2001.

Jo, Nils Strandberg Pedersen har haft sit at se til som direktør for Statens Serum Institut (SSI). Den post havde han i cirka 18 år - fra 1998 til 2016.

I dag går pensionisttilværelsen mest med at holde foredrag om sygdomme og infektioner, når tiden altså ikke lige bruges i motorbåden.

Nils Strandberg Pedersen fylder 70 år den 6. september.

Han blev færdig med at læse medicin i 1978. Kort efter fik han foden inden for hos SSI. Her skrev han sin doktordisputats.

Derefter var han omkring Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, hvor han gennemførte en hospitalsuddannelse. Samtidig var han tilknyttet SSI som ulønnet medarbejder, og i 1986 kom han på lønningslisten.

Nils Strandberg Pedersen sad i stillinger som overlæge, forskningsdirektør og vicedirektør hos instituttet, inden han i 1998 blev den øverste leder.

I afskedssalutten fra SSI i 2016 bliver Strandberg Pedersen krediteret for at have "moderniseret" instituttets hovedopgave med at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme.

Karrieren hos SSI sluttede dog en smule tumultarisk.

Nils Strandberg Pedersen var stadig direktør, da den heftigt kritiserede beslutning om at sælge statens vaccineproduktion blev taget fra politisk side i 2016. Han har efterfølgende åbent kritiseret processen.

Mange vil kunne genkende Nils Strandberg Pedersens navn fra forskellige nyhedsudsendelser og avisartikler. Han har nemlig været en særdeles benyttet fagmand i nyhedsfladen, når emnet har heddet coronavirus.

Privat sætter han pris på god kunst. Som nævnt sejler han også gerne en tur i den store motorbåd, som han beskriver som sit "flydende sommerhus".

Han er gift med Helle Heiberg og har to børn. Fødselsdagen skal fejres med familien.