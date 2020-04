Pandaernes årlige parringsvindue har åbnet sig første gang

Parringsvinduet for de to pandaer, Xing Er og Mao Sun, er efter alt at dømme åbnet - og de to pandaer er begyndt at opføre sig kærligt over for hinanden.

Det fortæller Mads Frost Bertelsen, der er dyrlæge i Zoo.

- Man ved, at pandaerne har et enkelt vindue om året, hvor de kan parre sig, og vi tror, at det vindue begyndte at lukke op i morges, siger han.

Siden fredag har de to pandaer været lukket sammen i et par timer for at vænne sig til hinanden.

- Vores bekymring gik på, om de ville acceptere hinanden, men det er forløbet fint de seneste dage, men lidt voldsomt. De moslede rundt, bed lidt, skubbede lidt, fortæller han.

- Men i morges var der pludselig sket noget helt andet, de var mere kærlige i den måde, de omgik hinanden på. Vi har set det tiltagende i løbet af dagen, at hunnen gør sig lidt til.

Alt tyder nemlig på, at hunnen søndag har haft sit livs første ægløsning - og dermed har der åbnet sig et vindue på mellem 12 og 36 timer, hvor de to pandaer kan parre sig.

Fordi dyrene er begyndt at vise tilnærmelser, tilbringer de ikke længere blot et par timer sammen i løbet af dagen, men er fra lørdag lukket sammen permanent.

Men hvorvidt det vil føre til en parring er uvist, understreger Mads Frost Bertelsen. Særligt fordi det er første gang, at de to pandaer er kønsmodne.

- Det er jo kun naturen, der kan afgøre det. Det er første gang for de her to dyr, de har ikke prøvet det før. De ved ret beset ikke, hvordan det skal gøres, siger han.

- Og hele denne her hormonpåvirkning for hunnen er ny, det er formentligt hendes første cyklus overhovedet. Det vil være meget heldigt, hvis det lykkes i år, men det skal ikke forhindre os for at håbe på det.