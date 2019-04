Dyrepasser Pernille fra Københavns Zoologiske Have træner pandaen Xing Er som forberedelse til rejsen mod København på Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding i Chengdu i Kina. Pandaerne Xing Er og Mao Sun flyver torsdag den 4. april til København. Den 10. april vil dronningen, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) samt en håndfuld kinesiske repræsentanter byde pandaerne velkommen i det nye pandaanlæg i haven på Frederiksberg.

Pandaer viser velvilje i diplomatisk spil

De to kinesiske pandaer, som torsdag lander i København, er et symbol på Kinas tilfredshed med Danmark. Ekspert tvivler dog på, vi også ville få dem i dag.

Pandaerne udlånes af Kina til Danmark i foreløbig 15 år og flytter ind i et helt nyt anlæg i Zoologisk Have i København.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 25 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her