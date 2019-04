Pandaer: Bare de nu viser sig fra deres bedste side

Drømmen er gået i opfyldelse for videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København Bengt Holst.

Torsdag åbnes dørene til det nye pandaanlæg.

Hvad er det for en oplevelse, du håber, publikum får, når de ser pandaerne?

- Forhåbentlig den samme wauw-oplevelse, som jeg selv fik, da jeg for første gang så en panda på Chengdu Panda Base. At få mulighed for med egne øjne at opleve det fantastiske dyr, som ikke foretager sig meget andet end at spise bambus.

Hvordan skal pandaerne helst opføre sig?

- Jeg håber, at de vil vise sig fra deres bedste side. At de opfører sig som pandaer. At de finder bambussen, kigger på de forskellige længder og udvælger de bedste.

Pandaer er dyre at huse. Hvor mange flere gæster regner I med, at de vil tiltrække?

- Ser vi på andre zoologiske haver ude i verden med pandaer, så har de haft en forøgelse på mellem 20 og 50 procent, i hvert fald de første år. Især tror jeg, at der kommer flere udenlandske gæster. Vi får noget verdenskendt, og det vil man se, uanset hvor man kommer fra.

Hvad er det ved pandaer, som er særligt?

- For det første er det fantastisk, at der findes en bjørn, som har sat sig ned og besluttet, at den bare vil spise bambus. Det til trods for at der næsten ingen næring er i bambus, og at de derfor skal spise størstedelen af deres vågne tid.

- For det andet har de et udseende, der i den grad appellerer til os. Det runde hoved og de store øjne gør dem uimodståelige. De har alt det, der skal til, for at påkalde sig vores moderinstinkt. En panda er indbegrebet af en plysbamse.

Pandaer har svært ved at formere sig. Hvor stor er chancen for, at de får en unge?

- Det er rigtigt, at pandaerne har det ry. Men ligesom alle andre har de en drift, og det er nok mere os mennesker, der har svært ved at spotte det rigtige tidspunkt. Hunnen er kun i brunst to-tre dage om året.

Hvordan vil I gribe det an?

- I naturen lever hunner og hanner hver for sig, og sådan bliver det også i Zoo, hvor de får hvert sit anlæg. Så er det op til os at lukke døren op mellem dem, når tiden er inde. Så skal de ind i et neutralt rum, hvor ingen af dem føler, de har herredømmet. Så er chancen for, at de parrer sig i stedet for at slås, større.

I ni år har du arbejdet for, at Danmark skulle med i ligaen af pandalande. Nu sker det. Hvordan er det?

- Det er en fantastisk følelse. Lidt som at bygge et stort skib og så se det sejle. Da vi begyndte på det, tænkte jeg "lad os se, hvor langt vi kan nå", men jeg troede ikke rigtig på, at det ville lykkes.