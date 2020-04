Karsten Lauritzen (V) besluttede i 2016 som skatteminister at købe de lækkede dokumenter, der kendes under navnet Panama Papers.(Arkivfoto).

Panama Papers har vist Skat vej til danskeres skjulte penge

Daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) blev beskyldt for hæleri, da han i 2016 besluttede at betale en ukendt sælger 6,4 millioner kroner for lækkede dokumenter fra et advokatfirma i Panama, kendt som de såkaldte Panama Papers.

I dag har dokumenterne ført Skattestyrelsen på sporet af næsten en milliard kroner - 939 millioner - som danskere havde skjult på udenlandske bankkonti for at slippe for skat. Det skriver Politiken torsdag.

Efterforskningen har foreløbig ført til krav mod 104 privatpersoner og 78 selskaber for i alt 411 millioner kroner.

De omfattende skatteunddragelser blev afdækket i april 2016 af Politiken og 108 andre medier verden over i organisationen International Consortium of Investigative Journalists.

Det skete ved hjælp af 11,5 millioner lækkede dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.

Skatteminister Morten Bødskov (S) vil torsdag præsentere et udspil, som skal styrke Danmarks indsats mod international skatteunddragelse med 100 ekstra medarbejdere.

- Regeringen mener, at skattelysvindlerne har haft det for let. Vores forsvar mod deres enorme kreativitet har været for svagt.

- Der er behov for markant at forstærke det forsvar, vi skal have mod den syge side af kapitalismen, som vi har set afdækket i medierne i lækager som Panama Papers, siger Morten Bødskov til Politiken.

Folketinget gav i 2016 grønt lys til, at det daværende Skat kunne købe datamateriale fra en anonym sælger.

Sidste år sagde Karsten Lauritzen, at det havde været en god investering.

- Selv om det i sin tid var en vanskelig afvejning, om man skulle købe papirerne, har det vist sig, at der virkelig var noget at komme efter, sagde Karsten Lauritzen.