Paludans provokationer bekymrer Pia Kjærsgaard

Hun er selv kendt for at elske en hård debat og have en skarp tone. Men selv for DF's Pia Kjærsgaard, der fortsat er Folketingets formand under valgkampen, er tonen ved at blive alt for hård.

Pia Kjærsgaard er bekymret for den resterende del af valgkampen efter at have set Aftenshowet på DR1 onsdag aften.