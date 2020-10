Paludan vil hjælpe svensk islamkritisk parti i parlamentet

Paludan skal hjælpe partiet med at komme i det svenske parlament, Riksdagen, ved næste valg i Sverige i 2022. Partiet blev stiftet i 2018 og består blandt andet af tidligere medlemmer af Sverigedemokraterna.

- Jeg har meldt mig ind i Alternativ för Sverige, og så har jeg skrevet og sagt, at hvis det er sådan, at det gør, at de kan få et bedre valg til Riksdagen, så er det jo dejligt.

- Jeg er jo et forholdsvist kendt navn i svensk politik efterhånden, så derfor tænkte jeg, at hvis det på nogen måde kan støtte partiet til at få et godt valg, vil jeg gerne det, siger han.

Det er ikke besluttet, hvordan Paludan skal hjælpe. Men AfS er "glade for at modtage hjælp fra Paludan", siger Gustav Kasselstrand i en skriftlig kommentar.

- Rasmus har været fænomenal i at demonstrere, at islam er totalt uforeneligt med vores kulturer. Han risikerer sit liv for ytringsfrihed hver dag.

- Vi er glade for at modtage Rasmus' hjælp i valgkampen i 2022. Præcis i hvilke former, dette vil finde sted, er endnu ikke besluttet. Men Rasmus og jeg har ofte kontakt med hinanden og vil diskutere, hvordan vi bedst kan få gavn af ham, siger Kasselstrand.

Rasmus Paludan har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt han selv vil gå efter at komme i parlamentet i Sverige.

Men Paludan understreger, at hans fokus fortsat er på at få Stram Kurs i Folketinget i Danmark.

- Mit fokus er 100 procent på at være fuldtidspartileder for Stram Kurs i Danmark. Lige nu skal vi blive opstillingsberettigede. Og det er jo det, jeg bruger mit liv på, siger han.

I begyndelsen af oktober fik Paludan bekræftet, at han har været svensk statsborger i 31 år.

Han blev ellers nægtet indrejse i slutningen af august, fordi han ville forsøge at gennemføre en demonstration i landet. Begrundelsen var, at man frygtede, at han ville lave en forbrydelse.

Onsdag i denne uge forsøgte Paludan at rejse ind i Berlin trods forbud, men blev anholdt.