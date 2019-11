Paludan takker ja til rigskongres på Christiansborg om få uger

- Jeg er glad for, at vores aktuelle udfordring med at finde et sted at holde det er løst, men jeg er ked af, at vi er nødt til at holde det på det mest terrorsikrede sted i Danmark, siger Rasmus Paludan.

Det er Folketinget, der har tilbudt partiet at holde dets rigskongres i Landstingssalen efter politiets udfordringer med at garantere for sikkerheden.

Der skal vælges 12 medlemmer af rigsledelsen, oplyser Rasmus Paludan, hvoraf syv vælges på rigskongressen.

Der kan være op til 230 i Landstingssalen inklusive gæster som journalister og sikkerhedsfolk.

Stram Kurs oplyser, at der i øjeblikket er tilmeldt 150.

Da Stram Kurs holdt valgaften på Christiansborg 5. juni, var der strikse regler for pressens adgang.

Folketinget stiller dog den betingelse, at pressen skal have adgang til mødet 23. november, fordi pressen i forvejen har adgang til møder på Borgen.

Det generer dog ikke Rasmus Paludan, siger han.

- Vi ønsker, at pressen har adgang til vores møder, vi ønsker bare ikke at blive chikaneret. Det har vi set rigtig mange eksempler på, hvor pressen går hen til mig, når jeg laver noget andet, men bliver stillet spørgsmål, jeg ikke er forberedt at svare på, siger Rasmus Paludan.

Ved valget grundlovsdag opnåede partiet ikke en plads i Folketinget, men Stram Kurs er fortsat opstillingsberettiget, og partiet har derfor fået dispensation.

Sædvanligvis er det kun folketingsmedlemmer og partier, der har mulighed for bruge Folketingets lokaler.

Folketinget formand, Henrik Dam Kristensen (S), mener, at det er en demokratisk udfordring, hvis et opstillingsberettiget parti ikke kan afholde landsmøde.

- Ytrings- og forsamlingsfriheden er en hjørnesten i vores demokrati. Den skal vi stå vagt om, uanset om vi er uenige med de mennesker, der påberåber sig retten til den.

- Derfor har jeg dispenseret fra lokalereglerne i Folketinget, så Stram Kurs undtagelsesvis kan holde deres kongres på Christiansborg, Henrik Dam Kristensen i en skriftlig kommentar.