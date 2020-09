Paludan hævder at være svensk statsborger

Dermed kan de svenske myndigheder få svært ved at opretholde det toårige indrejseforbud, som de tildelte Paludan i slutningen af august.

Rasmus Paludan, der stiftede partiet Stram Kurs, påstår, at han igennem mere end tyve år har været svensk statsborger.

Det skriver Ekstra Bladet.

I forbindelse med indrejseforbuddet vurderede myndighederne, at der var risiko for, at han ville begå kriminalitet.

Ekstra Bladet har fra den svenske ambassade i København fået bekræftet, at partistifteren onsdag indgav en skrivelse til ambassaden, hvor han redegør for, hvorfor han igennem tyve år har været svensk statsborger.

- Der er ikke noget at være i tvivl om, når man læser den svenske medborgerskabslov. Jeg er svensk statsborger, siger Paludan til Ekstra Bladet.

Avisen har fremlagt informationer om Rasmus Paludans' personlige ophav til den svenske juraekspert og lektor ved Uppsala Universitet Patrick Bremdal.

Han vurderer, at Paludan har krav på svensk statsborgerskab, skriver avisen.

Begrundelsen skal findes i, at Rasmus Paludans svenske far i slutningen af 1980'erne giftede sig med Paludans danske mor.

Dengang var Rasmus Paludan syv år gammel, og fordi han stadig var under 18 år, betyder daværende svensk lovgivning, at han med brylluppet også skal ses som svensk statsborger, skriver Ekstra Bladet.

Men da Paludan fyldte 22 ville han formelt set miste statsborgerskabet, hvis ikke han inden da havde indsendt en skrivelse, om at han ville beholde det.

Men Paludan har ifølge Ekstra Bladet aldrig sendt skrivelsen. Dog kan han blive reddet, hvis han kan bevise, at han eksempelvis har haft bopæl i Sverige.

Det vurderer Patrick Bremdal overfor avisen.

Den svenske ambassade i København oplyser til Ekstra Bladet, at Paludans sag er sendt til Sverige, hvor Migrationsverket er ved at behandle den.