Paludan demonstrerer på grundlovsdag et år efter skuddrama

I år demonstrerer Rasmus Paludan igen, men på grund af et forbud fra politiet er demonstrationen flyttet nogle kilometer, oplyser partiet Stram Kurs i en pressemeddelelse.

Retten til at demonstrere er sikret gennem Grundloven. Dog kan myndighederne i særlige tilfælde begrænse denne ret. For eksempel kan en demo opløses, hvis den udvikler sig voldeligt.

Politiet kan også i helt særlige tilfælde forbyde en demonstration i et bestemt område, hvis der er særlig grunde til at frygte uro. Det skete flere gange i foråret 2019, hvor netop Rasmus Paludan fik forbud mod at gennemføre en række demonstrationer på de steder, han ønskede.

Forbuddene dengang blev udstedt efter blandt andet en Paludan-demo på Nørrebro i København, som affødte voldelige uroligheder i gaderne.

Nu rammes Paludan igen af et forbud mod at demonstrere på den måde, han selv ønsker. Hans demonstration er derfor flyttet til Hovedgaden i Brabrand.

Grundlovsdag 2020 var en knivbevæbnet mand mødt op iført et hvidt jakkesæt til Rasmus Paludans demonstration i Digterparken lige ved Gellupparken i Aarhus. Gellerup er kendt for at have en høj andel af muslimske beboere.

Den bevæbnede mand blev skudt og såret af politiet, og siden blev han dømt til psykiatrisk behandling. En anden mand blev idømt fængsel for at have tilskyndet den psykisk syde mand til at angribe Paludan.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Statsadvokaten i Viborg har behandlet skudepisoden og er nået frem til, at betjenten, som skød handlede efter bogen.

Hos Østjyllands Politi oplyser vagtchefen, at der er afsat personale til at varetage sikkerheden omkring demonstrationen. Demonstrationen begynder efter planen klokken 14 lørdag.