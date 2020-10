Paludan: Jeg har fået anerkendt svensk statsborgerskab

Tidligere i år har Rasmus Paludan forsøgt at lave aktiviteter som koran-afbrænding i Sverige, men blev nægtet indrejse. Med et statsborgerskab vil han ikke kunne nægtes indrejse.

Stifter af det politiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, siger til Ritzau, at han har fået anerkendt svensk statsborgerskab af Migrationsverket og håber på senere i år at lave aktiviteter i Sverige.

- Jeg håber, at vi kan lave aktiviteter i Sverige allerede senere i år.

- Det har ikke været besværligt af bliver svensk statsborger af den grund, at jeg ikke har foretaget mig noget som helst. Jeg blev det åbenbart, da mine forældre blev gift i 1989, siger Rasmus Paludan.

Ekstra Bladet skriver fredag morgen, at de har set dokumentation for oplysningen.

I slutningen af august blev Rasmus Paludan nægtet indrejse i Sverige i to år, da han forsøgte at gennemføre en demonstration i landet. Begrundelsen var, at man frygtede, at han ville begå en forbrydelse.

Paludans demonstrationer er ofte lavet for at virke stødende på muslimer, som Rasmus Paludan mener er ved at overtage både Danmark og Sverige.

Udsigten til eksempelvis afbrænding af koranen førte til optøjer og moddemonstrationer i Sverige. Men nu vil Rasmus Paludan altså - ifølge sig selv - kunne indrejse.

- Det står i den svenske grundlov, at ingen statsborger må nægtes indrejse. Jeg skal nok lige først have et svensk pas, inden jeg forsøger at komme ind.

- Hvis nu der skulle være en arabisk person i politiuniform, der ikke ved, hvad reglerne er. Så hjælper det nok at have et svensk pas, siger han.

Rasmus Paludan vil gerne holde aktiviteter i Sverige, fordi han mener, at landets udlændingepolitik er en trussel mod Danmark. Og for at informere det danske folk om, hvad han ser som konsekvenserne af den svenske udlændingepolitik.

- Vi tror, at flere danskere vil stemme på os, når de ser det. Alle aktiviteter, Stram Kurs foretager, er for at sikre det danske folks sikkerhed og lykke, siger Paludan.

Partistifteren har tidligere tordnet imod dobbelte statsborgerskaber i andre sammenhænge.

- Nu synes nu nok, at der er forskel på at være dansk-svensk statsborger og så dansk-pakistansk statsborger. Ligheden mellem Danmark og Sverige er jo ganske betragtelig.

- Men skulle behovet opstå, så må jeg frastå mig det svenske statsborgerskab, siger han.

Rasmus Paludan oplyser yderligere, at han vil søge erstatning af Sverige for at have været nægtet indrejse, da han juridisk ifølge sig selv var berettiget til det.

- Den svenske regering har jo brudt grundloven. Det er jo meget alvorligt. Og det kan være, at vi brænder et par hundrede koraner som modsvar over denne grove krænkelse af min integritet.